Fot. Marek Kowalczyk [Radio Szczecin/Archiwum]

W nadleśnictwie Myślibórz rozpoczęto akcję dokarmiania ptaków.

Zwierzęta mają utrudniony dostęp do pokarmów po opadach śniegu. Ptaki zimą muszą więcej jeść aby przeżyć - mówi Dominika Lewandowska-Biel, rzecznik nadleśnictwa Myślibórz.



- Nastały chłody i teraz nasi skrzydlaci mali przyjaciele potrzebują naszej pomocy. Zatem wywieszamy dla nich karmę lub też ziarna wkładamy do karmników. Przede wszystkim są to nasiona słonecznika i innych roślin. To są tak zwane ptasie pyzy, ich przysmaki. To jest piasek, taki wymieszany i uformowany w kulę razem z nasionami. One podlatują sobie i dzióbią - mówi Lewandowska-Biel.



Gdy rozpocznie się dokarmianie ptaków, trzeba to robić systematycznie.



- W tym okresie, gdzie tak chłodno się zrobi, to jest bardzo ważne, żeby je dokarmiać. Ale ważna zasada jest taka, żeby robić to systematycznie. Jeżeli raz zaczniemy, to w to samo miejsce trzeba do zejścia mrozów dokarmiać - mówi rzecznik nadleśnictwa Myślibórz.



Ptaki można dokarmiać ziarnami zbóż, słonecznikiem i kukurydzą, również gotowaną marchewką, ziemniakami, burakami i kapustą.