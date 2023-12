Fot. Facebook / Piotr Pakuszto - Starosta Białogardzki Fot. Facebook / Piotr Pakuszto - Starosta Białogardzki

Oddział rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej w Białogardzie wzbogacił się o roboty, które pomagają pacjentom w powrocie do sprawności. Udało się zakupić pięć takich urządzeń.

To roboty stacjonarne, mobilne i tzw. egzoszkielety do wzmacniania siły mięśniowej w chorobach niedowładu, chorobach Parkinsona, Alzheimera czy przy stwardnieniu rozsianym.

Z takich urządzeń korzysta m.in. słynna klinika Budzik.



Pomoże on w rehabilitacji pacjentów, ułatwi też pracę personelowi - mówi Piotr Pakuszto, starosta białogardzki.



- Wydaje się, że Szpital Powiatowy tak właśnie powinien być doposażony. Jesteśmy dumni, że mamy całe to zaplecze techniczne. Szpital Powiatowy w Białogardzie przez wiele lat się zmienia, w ostatnich latach bardzo to jest widoczne - mówi Pakuszto.



Urządzenia kosztowały blisko 1,8 mln zł. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Zdrowia.