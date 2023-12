Szczecińskie Biuro Porad Obywatelskich podsumowało rok pracy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie tysiąc osób skorzystało w tym roku z usług Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie. Biuro pomaga w kwestiach mieszkaniowych, porad prawnych, ale także załatwia sprawy podatkowe.

Wszystkie te usługi są za darmo - mówi Elżbieta Kubiaczyk-Hrabi, przewodnicząca stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze, które prowadzi biura.



- Najwięcej, w granicach 50%, to są sprawy z zakresu prawa cywilnego. Dużo jest też spraw rodzinnych, sporo z ubezpieczeń społecznych. Coraz częściej trafiają się nam sprawy karne - mówi Kubiaczyk-Hrabi.



Biuro Porad Obywatelskich pomaga też obywatelom Ukrainy, którzy są w Polsce - mówi Dorota Grzybowska, która pracuje w BPO.



- Ich zapytania, czy zwrócenie się o pomoc do nas, dotyczyły głównie uzyskania wszelakiego rodzaju świadczeń. 500+, rodzinne, dofinansowania do mieszkań, to były główne ich zapytania. Drugim kolejnym etapem były pytania od osób, które chciały zakładać działalności gospodarcze. Jak założyć, którą formę wybrać, jak rozliczać - mówi Grzybowska.



Biuro Porad Obywatelskich jest współfinansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.