Spór o drzewa w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Długo wyczekiwana przebudowa ulic na prawobrzeżu Świnoujścia i związana z nią wycinka stały się kolejną kością niezgody między mieszkańcami a samorządem.

Spór o wycięcie drzew oraz liczbę przeznaczoną do wycinki trwa. Wszystko zaczęło się od apelu mieszkańca dzielnicy Warszów, który zainteresował się dokumentacją przebudowy dwóch ulic.



- Z inwentarza drzew wynika, które przeznaczone są do wycinki - mówi Dariusz Krzywda, mieszkaniec Świnoujścia. - 348 to łączna liczba drzew przeznaczonych do wycinki w ramach przebudowy ulic Ludzi Morza i Barlickiego. Mamy tu szeroką ścieżkę rowerową i chodnik. Ulica jest również na tyle szeroka, że bez problemu mijają się na niej autobusy, więc po co te cholerne wycinki.



Miasto odpiera zarzuty i wyjaśnia, że w czasie zbliżających się prac wycięciu ulegnie znacznie mniej jednostek.



- Nie ma mowy o kilkuset drzew, w tym dorodnych kasztanowcach. Drzewa zostały zinwentaryzowane. Razem będą 34 drzewa do wycinki - zapewnia Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.



Wersje są dwie, i dwie są prawdziwe, bo w pierwszym etapie prac pod piłę trafi drzew kilkadziesiąt, nie kilkaset, ale w dokumentacji widać także inne, do wycięcia przeznaczone. Mieszkańcy podejrzewają, że te zostaną usunięte w kolejnych etapach inwestycji.-Przebudowa ulicy Barlickiego i Ludzi Morza obejmie wykonanie odwodnienia, nowej nawierzchni, chodników, oświetlenia i zatoczek.