Popisowy szczupak faszerowany zrobił furorę

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Szczupak faszerowany - popisowe danie Koła Gospodyń Wiejskich w Grzędzicach - wygrało w tegorocznej edycji Festiwalu tradycyjnych potraw wigilijnych.

Zorganizował go Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Do konkursu zgłoszono dwadzieścia dań. Kolejne miejsca przypadły gospodyniom z Rogowa za gołąbki z ziemniakami. Na podium znalazł się też piernik ze Słodkowa.



Do Festiwalu potraw ośrodek w Barzkowicach powrócił po trzyletniej przerwie.



Agnieszka Widawska z koszalińskiego KRUS, która zasiadała w komisji konkursowej przyznaje, że ocena dań była dużym wyzwaniem. - Ze względu na liczbę potraw, która była do wypróbowania. Uczta dla podniebienia i oka. Ci ludzie napływali tu z różnych zakątków naszego kraju, więc mamy różnorodność wszystkiego - tłumaczy Widawska.



Z pierwszego miejsca dla szczupaka cieszy się Anna Rybicka z KGW w Grzędzicach. - To nasza wizytówka, wszystkim smakuje. Pięknie wygląda. Cieszymy się, że możemy kogoś poczęstować - mówi Rybicka.



W ocenie uczestników Festiwal, obok degustacji lokalnych produktów, sprzyja także ich promocji wśród mieszkańców regionu.