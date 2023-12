Nagrody Prezydenta. "Wybór był przemyślany" [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prezydent Miasta Szczecina przyznał nagrody za najlepsze prace naukowe.

Z 57 zgłoszonych prac, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w tym lub poprzednim roku akademickim, nagrody i wyróżnienia otrzymało 15 osób.



Wyłoniono prace m.in. z dziedzin inżynierii i medycyny, które mogą przyczynić się do rozwoju i promocji miasta oraz pozytywnie wpłynąć na ożywienie regionu.



To uznanie mojej wieloletniej pracy - mówi nagrodzona podczas dzisiejszej uroczystości Marta Wiącek z PUM-u za pracę doktorską pt." Terapia komórkowa w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki". - Dzięki naszemu zaangażowaniu, udało się nam przeprowadzić pierwszą w Polsce kliniczną próbę z udziałem komórek macierzystych w leczeniu pacjentów ze schorzeniem okulistycznym, ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki. Jest to z jednej strony uznanie pracy naukowej, a z drugiej strony motywacja do kontynuowania tej drogi.



- Wybór był przemyślany - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Wierzę, że wiele waszych prac będzie wykorzystywanych dla Szczecina, w różnych projektach biznesowych, ale też związanych z ochroną zdrowia i szerokimi aspektami rozwoju naszego miasta.



Najwięcej wyróżnień otrzymali studenci i absolwenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Autorzy wszystkich wyróżnionych prac otrzymali nagrody finansowe o łącznej wysokości ponad 70 tysięcy złotych.