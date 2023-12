Diler ze Świnoujścia z aktem oskarżenia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Handlował narkotykami, teraz dealer ze Świnoujścia stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

32-latek był poszukiwany listem gończym do odbycia kary - został zatrzymany. W jego domu policja znalazła ponad 8 kg narkotyków, ponadto wagi elektroniczne, zapas woreczków strunowych oraz pieniądze: 68 tysięcy złotych i ponad 5,5 tysiąca euro.



Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Przyznał się do posiadania narkotyków, natomiast nie do tego, że nimi handlował. Grozi mu 10 lat więzienia. 32-latek, zarzucanych czynów, dopuścił się w warunkach recydywy - wyrok może więc być wyższy.