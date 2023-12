Świąteczny jarmark dzisiaj w Stargardzie

Fot. Facebook/Stargard - pod szczęśliwą gwiazdą

Będzie można kupić świąteczne prezenty, zrobić zdjęcie z Mikołajem czy posłuchać kolęd - w Stargardzie odbędzie się dziś Jarmark "Pod Szczęśliwą Gwiazdą".

W programie nie zabraknie również degustacji potraw kuchni regionalnej. Maciej Dura- Pomarański z SCK zachęca, by skorzystać ze świątecznej oferty lokalnych twórców i wystawców.



- Czeka nas wiele, wiele atrakcji, począwszy od darmowej karuzeli weneckiej dla dzieci. Wspaniałe prezenty, które będzie można kupić podczas jarmarku, mamy 40 stanowisk z wyjątkowymi produktami - czyli dwa razy więcej aniżeli rok temu. My tutaj zapraszamy także do tego, aby już dzisiaj kupić świąteczne prezenty dla bliskich, a tak naprawdę można dać swoim bliskim wspaniałe emocje. - mówi Dura-Pomarański.



Gorącą atmosferę, niezależnie od kaprysów pogody, gwarantuje także Celina Gładysz, która poprowadzi szereg imprez na plenerowej scenie.



- Od godziny 14 do 20 przychodźcie, przybiegajcie, będzie wspaniała atmosfera. Wystąpią stargardzcy wykonawcy, przede wszystkim. Nie zabraknie White Christmas oraz naszych pięknych, klimatycznych kolęd.



Organizatorzy zapewniają, że oprócz możliwości wyboru nietuzinkowego prezentu będzie również okazja, by doświadczyć niepowtarzalnego klimatu świąt w gronie najbliższych i rodziny.