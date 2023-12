Kolejni żołnierze złożyli przysięgę [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić." - te słowa przysięgi wojskowej rozbrzmiały dziś na placu przy Netto Arenie w Szczecinie.

Młodzi żołnierze kompani szkolnej 5. Pułku Inżynieryjnego oraz 12. Brygady Zmechanizowanej obiecali służbę ojczyźnie.



- My, starzy weterani dziękujemy wam. My składaliśmy przysięgę na polance leśnej. Przyklęknął na kolanach, położywszy dwa palce na krzyżu. - wspomina pułkownik Bolesław Pawłowski



- Przysięga wojskowa dla żołnierza, dla młodego żołnierza jest najważniejsza w życiu. Tak naprawdę ona kończy pierwszy etap szkolenia, czyli tego szkolenia podstawowego i jest przepustką do dalszej kariery wojskowej. - mówi Bartłomiej Kulesza z Wojskowego Centrum Rekrutacji.



Przysięgę złożyło sto dwóch elewów. Była ona zwieńczeniem ostatniego w tym roku kursy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.