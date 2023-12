Służby przypominają, że przed zatruciem tlenkiem węgla, który jest bezwonny i bezbarwny, może uratować czujnik czadu. źródło: https://rcb.gov.pl/alertrcb/zagrozenia-poradniki/nie-dla-czadu/

Jedna osoba z zatruciem czadem trafiła do szpitala. To po tym jak tlenek węgla ulatniał się w mieszkaniu przy ulicy Pionierów w Koszalinie. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem.

Strażacy apelują by w mieszkaniach instalować czujniki czadu. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 października w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 11 osób.