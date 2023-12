Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejny jarmark świąteczny w Szczecinie otwarty - na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich można zakupić regionalne przysmaki, rękodzieło oraz ozdoby świąteczne.

Mieszkańcy mogą również wysłuchać koncertów szczecińskich artystów. Wielu wybrało się tam by uzupełnić spiżarnie lokalnymi produktami.



- Musimy stawiać na polskie smaki, to nasza tradycja. Są miody, wina... - Myślę, że trzeba promować naszą zachodniopomorską żywność. - Miód kupiliśmy. - Ciastka i pierniki. - Mamy wyroby z dziczyzny, kiełbasę i kabanosy z dzika i z jelenia. I będziemy wydawać zupę gulaszową i bigos. Jesteśmy Kołem Łowieckim, dlatego dziczyzna - mówili kupujący.



Jarmark na dziedzińcu Zamku trwa w sobotę do godziny 22, a w niedzielę w godzinach 10-18.