Gala Wolontariatu Czerwonego Krzyża [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Podziękowanie dla wolontariuszy Czerwonego Krzyża - w sobotę w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się Gala Wolontariatu Czerwonokrzyskiego.

Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaki, nagrody oraz wyróżnienia dla osób zaangażowanych w pomoc humanitarną. Jednak - jak wspomina Joanna Łaskarzewska, dyrektor PCK - gala to nie tylko nagrody, ale i czas przemyśleń oraz podsumowań dotychczasowej pracy.



- To jest jedyny dzień, gdzie możemy przerwać naszą bieżącą pracę i odetchnąć i wspólnie poświętować w gronie rodzinnym. Często te nasze zadania są porozsiewane po całym województwie, kraju, ale też i po świecie. Ten rok to przede wszystkim wciąż trwający konflikt u naszych wschodnich sąsiadów. To jest wyzwanie dla nas. Musimy pomóc im się zaaklimatyzować u nas, zintegrować. I to jest wyzwanie dla naszej organizacji, żeby nie byli wciąż przybyszami, którzy za chwilę odjadą, ale być może większość z nich zostanie u nas - podkreśliła dyr. Łaskarzewska.



Była to ósma edycja Gali Wolontariatu w Szczecinie.