Nowi pełnomocnicy PiS w regionie

Kolejne zmiany w strukturach Prawa i Sprawiedliwości w województwie zachodniopomorskim.

W sobotę władze partii powołały pełnomocników w Okręgu Szczecińskim i w Okręgu Koszalińskim.



- Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości poprosiło mnie o to, by wskazać dwie osoby, które będą na terenie naszego województwa mnie wspierać, zastępować..., jedną osobę w Okręgu szczecińskim i jedną w Okręgu Koszalińskim. Dziś mogę potwierdzić, że w Okręgu Szczecińskim będzie to poseł Zbigniew Bogucki, a w Okręgu Koszalińskim - poseł Czesław Hoc - informuje szef Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim, minister Paweł Szefernaker.



W ocenie Pawła Szefernakera najważniejszym zadaniem powołanych pełnomocników będzie przeprowadzenie gminnych oraz powiatowych konsultacji - głównie z samorządowcami w związku ze zbliżającymi się kolejnymi wyborami.