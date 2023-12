Harcerze z Polski śladami szczecińskich Wydarzeń Grudniowych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Harcerze z całej Polski przyjechali do Szczecina, aby wziąć udział w rajdzie, którego motywem przewodnim jest historia tragicznego szczecińskiego Grudnia'70.

Ponad 300 osób bierze udział w wykładach, grze miejskiej i rekonstrukcjach historycznych.



- Chodziliśmy dziś po różnych miejscach w Szczecinie związanych z wydarzeniami Grudnia. Były inne ciekawe punkty; wiązanie lin, chodzenie po drzewie. Chciałbym przeżyć to jeszcze raz. - Nasz patrol musiał pomóc osobie ze złamaną ręką, ponadto musieliśmy wywiesić nową flagę - opowiadali harcerze.



Podczas tegorocznej edycji rajdu harcerze poznali historię stoczniowych strajków, gdy od kul wojska i milicji 17 grudnia 1970 roku zginęło 16 osób.



- Myśl rajdu jest taka, żeby pokazać naszą małą ojczyznę. Uświadomić, że historia, która jest nasza zaczyna się de facto w innym czasie niż można by przypuszczać i te najważniejsze wydarzenia, które są tak istotne dla naszych rodziców, nie wydarzyły się aż tak dawno temu - mówi podharcmistrz Maria Tomaszewska.



Harcerze z całej Polski zostaną w Szczecinie do niedzieli.