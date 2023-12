Konferencja w Pogorzelicy. "Należy sprzeciwiać się coraz większej dominacji Niemiec i Francji" [ZDJĘCIA]

Polscy europosłowie PiS frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów spotkali się w Pogorzelicy i dyskutowali o proponowanych w Brukseli zmianach traktatów.

Na arenie Unii Europejskiej należy radykalnie sprzeciwiać się planowanej, coraz większej dominacji Niemiec i Francji - mówił organizator konferencji, europoseł PiS Joachim Brudziński. W jego ocenie "kto myśli, że będzie inaczej jest zwyczajnie naiwny".- Polityka to zawsze twarde zabieganie o interesy narodowe. Nieważne, jakimi słowami to będzie okraszone; czy będzie to federalizacja, centralizacja czy europeizacja..., tak naprawdę w tle będą interesy najsilniejszych graczy. A dziś tak się składa, że najsilniejszymi graczami są dzisiaj Niemcy i Francja - powiedział.Proponowane zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej spotykają na ostry sprzeciw nie tylko ze strony rządu Mateusza Morawieckiego.- Tak radykalna propozycja nie zyska w całości akceptacji w zasadzie nikogo. Nie spotkałem wśród kolegów czy koleżanek z państw członkowskich, z którymi regularnie prowadzę konsultacje, którzy uznaliby, ze te propozycje mają jakąkolwiek szansę w kształcie, w którym zostały zgłoszone. Natomiast jest plan, żeby część z tych zmian została przyjęta i przedstawiona jako racjonalny kompromis - informował uczestników konferencji Minister Spraw Zagranicznych, Szymon Szynkowski vel Sęk.W ocenie MSZ rządu Mateusza Morawieckiego, docelowo akceptację państw członkowskich uzyskać może około dwudziestu procent zaproponowanych zmian. Szymon Szynkowski vel Sęk uważa, że i tak będzie to "sporym zagrożeniem dla suwerenności Polski".