Pociągi pojadą po nowym moście w Podjuchach [WIDEO]

Stary most kolejowy na Regalicy w Szczecinie w dzielnicy Podjuchy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od dziś pociągi pojadą nowym mostem w Podjuchach. To most na ważnej trasie ze Szczecina do Wrocławia, oznacza to również, że o połowę skróci się czas podróży z Gryfina do Szczecina.

2 lata budowy w 2 minuty - film o tym jak powstawał nowy most na Regalicy opublikował wykonawca. Firma Budimex dokumentowała wszystkie etapy prac. Dziś mostem przejechały pierwsze pociągi. To ważna inwestycja dla regionu, kolei i żeglugi mówi

Sławomir Krekora, dyrektor kontraktu.



- To ponad 2800 ton stali złożony z ponad 10 tysięcy elementów. Stary most został rozebrany i nie stanowił już przeszkody w żegludze. Wybudowano dwa nowe tory dla prędkości ponad 100 kilometrów na godzinę. Obiekt o łącznej długości 276 m umożliwi swobodny przepływ jednostkom pływającym w tym zlokalizowanym pobliskiej bazie lodołamaczy. - mówi Krekora.





Nowy most ma dwa tory każdy przystosowany do jazdy pociągu z prędkością 100 kilometrów. Ma 276 metrów długości, jest posadowiony 6 metrów i 20 centymetrów nad lustrem Odry. Inwestycje zrealizowano ponieważ poprzednia przerwa utrudniała żeglugę na Odrze, a także ruch pociągów, które musiały czekać aż stary zabytkowy most zwodzony się opuścił. W ramach inwestycji wybudowano 12 kilometrów torów, oraz peron na stacji Szczecin Podjuchy. Most ma trzy przęsła. Starą przeprawę rozebrano ale pozostawiono most zwodzony, który jest zabytkiem techniki. Koszt inwestycji to 300 milionów złotych.