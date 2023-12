Uwaga podróżni - od dzisiaj nowy rozkład jazdy na kolei

Więcej połączeń, krótszy przejazd - od dziś w życie wchodzi nowy rozkład jazdy pociągów. Na pewno odczują to podróżni z Gryfina.

Dzięki oddaniu do użytku mostu nad Regalicą pociągi do Szczecina nie będą już musiały jechać przez stację Szczecin Dąbie - mówi rzecznik Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio w Szczecinie Damian Kurpiel.- Dużą zmianą jest to, że jest otwarty ten most. Od 10 grudnia pociągi już pojadą do Podjuch krótszą trasą, dzięki czemu czas przejazdu skróci się średnio około 20 minut. Wcześniej była to ponad 50 minut w jedną stronę. - zauważa KurpielKolejne zmiany czekają podróżnych 2 stycznia - wtedy to zwiększona zostanie liczba połączeń m.in. pomiędzy Szczecinem a Gryfinem - w dni robocze z 13 do 22. O pięć pociągów więcej będzie także między Szczecinem i Goleniowem i o siedem między Szczecinem a Stargardem.