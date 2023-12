Nowe śmigłowce trafiły do lotników z Darłowa

Do Darłowa dotarły nowe śmigłowce wielozadaniowe AW101. W 44. Bazie Lotnictwa Morskiego rozpoczął się proces przyjęcia ich do eksploatacji. To już ostatni etap wdrażania maszyn w lotnictwie Marynarki Wojennej.

Trzy z zamówionych śmigłowców znajdują się już w Darłowie, a czwarty jest jeszcze u producenta, czyli w PZL Świdnik. Do Darłowa trafi najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.



Wkrótce śmigłowce zostaną wpisane do rejestru wojskowych statków powietrznych. Załogi, które będą obsługiwać maszyny przechodzą szkolenie.



Maszyny kosztowały ponad miliard 600 milionów złotych.