"Kawiarenka Polityczna" Radia Szczecin. Niedziele handlowe - tak czy nie?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Podzielone zdania gości Kawiarenki Politycznej odnośnie nowej ustawy dotyczącej zakazu handlu w niedzielę.

Przypomnijmy, że w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która zakłada, że każda Wigilia przypadająca w niedziele będzie dniem objętym zakazem handlu. Natomiast dwie niedziele poprzedzające Wigilie będą niedzielami handlowymi.



To rozwiązanie, które my wprowadziliśmy w ostatnich latach jest dobrym rozwiązaniem. Gospodarka nie ucierpiała - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Bogucki.



- Z jednej strony te wszystkie osoby, które kiedyś musiały w niedzielę ciężko pracować i nie miały czasu dla swoich rodzin, dzisiaj mogą spędzić ten czas wolny właśnie ze swoimi rodzinami, z bliskimi, ze znajomymi, a nie odbiło się to w żaden sposób negatywnie na gospodarce. Więc myślę, że ta dyskusja jest dyskusją jałową. - mówi Bogucki.



To wszystko można zorganizować i opisać w ustawie - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, Grzegorz Napieralski.



- Ja uważam, że przepisy powinny być bardzo proste. Niedziela jest handlowa, ale proszę bardzo chcesz pracować, masz ochotę sobie dorobić, to pracujesz za inną stawkę, za stawkę, która jest stawką podwójną, czyli po prostu pracujesz i dostajesz dodatkowe pieniądze. My zaproponujemy, żeby niedziele były handlowe. - mówi Napieralski.



Ten temat należy rozpatrzyć wielowątkowo - mówi Joanna Agatowska z Nowej Lewicy.



- Bliższe byłoby mi podejście pana posła Napieralskiego. Odzwyczailiśmy się od robienia zakupów w niedzielę. Ale można połączyć wiele różnych nurtów i stworzyć takie prawo, które będzie dawało pewną swobodę prowadzenia działalności i szacunku dla praw pracowniczych. - mówi Agatowska.



Będziemy głosowali za tym, żeby sklepy otwarte były we wszystkie niedziele - mówi poseł Konfederacji Marcin Bedka.



-Dzisiaj jest niedziela, a kolega mojego syna dorabia sobie jako ratownik na basenie i wielu studentów pewnie by sobie chciało dorobić właśnie w sklepie albo w innych miejscach, które są otwarte w niedziele, a z przymusu są dzisiaj zamknięte. - mówi Bedka.



Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku.