Goście Kawiarenki Politycznej komentują "otwarcie nowego rządu"

Sejm. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Jutro obecny premier wygłosi expose i odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska większości to Sejm wybierze nowego premiera. Kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy jest Donald Tusk.

Mamy normalny, demokratyczny kraj, który oddajemy (jeżeli to głosowanie potoczy się tak, jak arytmetyka wskazuje) w bardzo dobrym stanie - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki.

- Polacy wybrali inaczej. My ten wybór szanujemy. Była bardzo duża frekwencja, największa w wolnej Polsce. W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości Polacy zdecydowali się na ten wybór. Nie, nie obrażamy się. To tylko jest powód dla nas do cięższej, bardziej intensywnej pracy pewnie już w opozycji. Nie będziemy opozycją totalną, będziemy opozycją merytoryczną. - mówi Bogucki.



PiS przedłużył sobie władze o 2 miesiące, wiedząc, że mamy większość parlamentarną - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski.

-Jest jasne, że PiS został osamotniony na scenie parlamentarnej, więc po co te hocki klocki? Jeżeli te dwa miesiące mają być po to, żeby swoich kolegów i koleżanki dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość PO obsadzają na ważnych stanowiskach państwowych i tylko chodziło o to, i o nic więcej, to to źle bardzo świadczy o PiSie i bardzo źle świadczy o tym jak się oddaje władzę. - mówi Napieralski.



Od 2 miesięcy jesteśmy uczestnikami pozorowanego przestrzegania zasad, które nie są zawarte w Konstytucji - mówi Joanna Agatowska z Nowej Lewicy.

-Polacy od dwóch miesięcy czekają, krótko mówiąc, na to, żeby działał sprawnie rząd, żeby zaczął rozwiązywać problemy. Mając władze przez osiem lat, doprowadziliście do sytuacji, że nikt z wami dzisiaj nie chce rozmawiać, nie słuchaliście ludzi, nie rozwiązywali tych problemów w taki sposób, żeby dzisiaj znaleźć partnera do ewentualnego dalszego współrządzenia. - mówi Agatowska.



Nie poprzemy gabinetu Mateusza Morawieckiego - tak samo jak nie poprzemy gabinetu Donalda Tuska - mówi poseł Konfederacji Marcin Bedka.

- To była jasna deklaracja, tutaj nic się nie zmienia. Premier Morawiecki nie szanował opozycji, a my byliśmy merytoryczną opozycją tak samo wtedy, tak samo i teraz. I robił wszystko, żeby nikt nie chciał z nim współpracować. Nie ma się co dziwić. To jest efekt jego działania. Dlatego nikt nawet nie myśli o tym, żeby z nim rozmawiać. - mówi Bedka.



Jutro o godz 10.00 Mateusz Morawiecki przedstawi Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Tego samego dnia o godz 15.00 odbędzie się głosowanie.