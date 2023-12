Fot. KPP w Policach

Będą skuteczniej łapać kierowców pod wpływem narkotyków i edukować ich. Policjanci z Mierzyna mają do tego nowy sprzęt.

Otrzymali 4 zestawy alkogoogli, 2 narkogoogle, oraz 2 zestawy do wykonania narkotestów. Sprzęt przekazała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobre. Będzie on wykorzystywany między innymi podczas akcji profilaktycznych.



Dodatkowo policjanci otrzymali kilkaset elementów odblaskowych, to opaski i breloki dla najmłodszych.