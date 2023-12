Fot. Facebook/Szczecińskie WOPR

Ratownicy WOPR-u uratowali czaplę. Ptak zaplątał się w żyłkę i nie mógł odlecieć.

Wszystko działo się po godzinie 10 na Odrze przy Moście Długim w Szczecinie. Na miejsce popłynęli ratownicy. Odcięli żyłkę i zabrali czaplę na pokład. Później zabrali ją do swojej bazy, by ogrzać ptaka. Tam przejął go miejski łowczy.