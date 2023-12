Kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni drogi krajowej nr 11. Chodzi o budowany fragment od ronda Janiska do węzła Kołobrzeg-Wschód.

Udostępniony został odcinek od węzła do ronda, przy centrum handlowym w Kołobrzegu.



Cała trasa ma być gotowa w pierwszych miesiącach nowego roku. To dwujezdniowa droga o długości 1,5 km. Ma ona lepiej skomunikować Kołobrzeg z drogą S6.



Inwestycję zrealizuje firma PORR, wartość umowy to ponad 56 mln zł.