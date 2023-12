fot. Szpital MSWiA w Szczecinie/ Facebook

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w szpitalu MSWiA w Szczecinie zostanie powiększony. Aby było to możliwe, trwa przebudowa zachodniego skrzydła budynku przy ul. Jagiellońskiej.

Rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii potrwa do 2025 roku.



To kolejne inwestycja w placówce. Przypomnijmy, trwa też budowa nowoczesnego Centrum Diagnostycznego. Znajdą się tam pracownie Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Endoskopii, Diagnostyki Laboratoryjnej RTG i Naczyniowej. Koszt to około 16 mln złotych.



Trwa też termomodernizacja budynków szpitala.