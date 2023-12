Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowa atrakcja turystyczna, z punktami widokowymi, pojawi się w nadmorskim Pobierowie.

Chodzi o kilkusetmetrowy deptak, który zostanie udostępniony turystom już latem przyszłego roku - zapowiada wójt gminy Rewal, Konstanty Tomasz Oświęcimski.



- On będzie przebiegał od ulicy Jana z Kolna do ulicy Mickiewicza, a więc będą dwa centralne zejścia w Pobierowie oraz łącznik. Także ci, którzy nie chcą przedzierać się przez "Krupówki Północy" jak to mówią o głównej ulicy Grunwaldzkiej w Pobierowie, będą mogli sobie spokojnie pospacerować wzdłuż brzegu morskiego, w pięknym sosnowym lesie - informuje Oświęcimski.



Wartość planowanej inwestycji, to 1 milion 800 tysięcy złotych.