Gigantyczne zadłużenie lokatorów ZBiLK-u

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Minimalnie maleje, ale nadal to astronomiczna kwota. Chodzi o zadłużenie wobec miasta lokatorów Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Obecnie wynosi ono ponad 191 mln złotych. Mimo, że zadłużenie spada, to zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska jasno informuje: ponad 132 mln złotych to pieniądze nie do ściągnięcia.



Pieniędzy nie można odzyskać z powodu między innymi zgonu dłużnika lub jego niewypłacalności. Na 12 tysięcy lokali ZBILK-u lokatorzy czynszu nie płacą w ponad 2 tysiącach.



Dla porównania w 2022 roku lokatorzy komunalni byli winni miastu 195 mln zł. To o 4 mln więcej niż w tym roku. Jak informuje Anna Szotkowska, długi udaje się odzyskiwać między innymi dzięki rozkładaniu płatności na raty czy zmianie lokalu na mniejszy z niższym czynszem. W najtrudniejszych przypadkach sprawy trafiają do sądu, często kończą się eksmisją.



Z czynszem zalegają także lokatorzy TBS-u. Tam dług wynosi już ponad 11 mln złotych. Z 2,5 tysiąca lokatorów, problem z płaceniem ma 20 proc. z nich. To zaległości czynszowe powyżej 3 miesięcy.