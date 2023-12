Choinki idą jak świeże bułeczki... [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do zbliżającego się wielkimi krokami Bożego Narodzenia.

Oprócz lokalnych galerii handlowych, odwiedzają tłumnie również stoiska z choinkami.



Dla niektórych to najważniejszy symbol Bożego Narodzenia - jak sami podkreślają: "święta bez choinki, to nie święta". - Bierzemy ją. Tak, udało się, udało... Wymarzona i piękna. Jak zwykle był konflikt. Mężowi się podobała jodła, a mi świerk, ale mąż przystał na moją propozycję. - Święta bez choinki to nie święta. Wcale nie jest za wcześnie. - Zapach mandarynki, choinka i już wiemy, że to są święta - opowiadają szczecinianie.



- Sprzedaliśmy już około 200 drzewek. W tym roku naprawdę ludzie bardzo szybko kupują choinki i chcą już być przygotowani. Największą popularnością cieszą się jodły kaukaskie. Jodła to królowa polskich choinek. Najładniejsza, okazała i piętrowa. Ludzie chętnie wybierają też świerki srebrne, bo to drzewka, które też długo postoją - dodaje sprzedawca.



Aby choinka stała dłużej, warto jest zadbać o odpowiednią temperaturę otoczenia. W pokoju, w którym chcemy postawić drzewko, temperatura nie powinna przekraczać 20°C.