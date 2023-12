Rosną pensje w Szczecinie. Gdzie zarabiają najlepiej?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Średnia w sektorze przedsiębiorstw to już prawie 8 tysięcy złotych. A dokładniej 7700 złotych. Dane podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak oceniają eksperci, to nadal jednak mniej niż w większych miastach.



- Są branże, które windują stawki - mówi mówi Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy IDEA HR Group: - Są branże, w których te stawki rosną dużo szybciej i one windują tę kwotę. I to jest branża IT - niezmiennie od kilku lat, ale również te wszystkie stanowiska techniczne, inżynierowie, a obecnie też branża wiatrowa, branża offshore. Tam te stawki są naprawdę wysokie. Trudno powiedzieć, czy ta kwota zatrzyma nam specjalistów, ale na pewno dobrze, że ona cały czas rośnie.



Średnia pensja w Zachodniopomorskiem to 7 tysięcy złotych, to się jednak może zmienić,

bo powstają kolejne miejsca pracy - dodaje Anna Sudolska: - W naszym regionie, to będzie kilka nowych fabryk, które w najbliższym czasie mają otworzyć swoją działalność. To spowoduje, że oczywiście będzie kolejne zamieszanie na rynku.



Najwyższe pensje w Polsce są w Krakowie - ponad 9400 złotych brutto. Niewiele mniej zarabia się w Warszawie - 9200 złotych.



Mniejsze pensje niż w Szczecinie mają średnio - w sektorze przedsiębiorstw - mieszkańcy: Olsztyna, Białegostoku, Kielc, Rzeszowa, Zielonej Gry czy Gorzowa Wielkopolskiego.