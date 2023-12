Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieli wykonać kartkę świąteczną używając do tego ekologicznych materiałów - uczniowie klas 1-3 oraz przedszkolaki odebrali w poniedziałek nagrody w konkursie na ekologiczną kartkę świąteczną.

Zorganizowały go Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i Lasy Państwowe.



Musimy dbać o edukację ekologiczną od najmłodszych lat - podkreśla Andrzej Szelążek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



- Od samego początku musimy wspierać tego typu działania, żeby jak najbardziej do umysłów dzieci wdrażać to, co jest prawdziwą ekologią - zaznaczył.



Zwycięska kartka Juliana Busy, ucznia Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim zostanie użyta jako wzór kartki świątecznej, którą szczecińskie Kuratorium wyśle do różnych instytucji.