Świąteczny kiermasz w Urzędzie Wojewódzkim [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po raz kolejny podopieczni i opiekunowie placówek pomocowych z regionu wystawili wykonane przez siebie ozdoby na kiermaszu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

W Sali Rycerskiej można było zakupić stroiki, bombki czy wianki, wspierając jednocześnie działalność tych instytucji.



Pieniądze, które zbierzemy czynnie przyczynią się do dalszej terapii naszych podopiecznych - mówi Katarzyna Duda z Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.



- To wszystko co zbierzemy, to idzie na naszą terapię, która potem wykorzystuje te środki do tworzenia nowych rzeczy. Samo tworzenie jest po prostu taką cudowną zabawą i ćwiczeniem dla naszych mieszkańców - podkreśla Duda.



To już kolejna edycja kiermaszu w urzędzie wojewódzkim. Swoje dzieła wystawiły, między innymi placówki z Drawna, Recza, Polic czy Stargardu.