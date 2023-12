Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)

Pijani obcokrajowcy jeździli po szczecińskim Niebuszewie, mężczyźni zamieniali się miejscami za kierownicą. Doprowadzili do kolizji i uszkodzili samochody.

Policja zatrzymała 41- i 43-latka. Do zdarzenia doszło w sobotnią noc.



Jak się okazało, młodszy z mężczyzn miał 2,5 promila alkoholu w organizmie, dodatkowo nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Wyjaśnił on, że to jego starszy kolega doprowadził do kolizji, ale musiał zastąpić go za kierownicą, bo nie potrafił wyjechać.



Z kolei 43-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.