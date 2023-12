Pół tony tytoniu bez akcyzy przejęli policjanci ze Szczecinka.

Straty Skarbu Państwa oszacowano na 600 tysięcy złotych. Towar przechowywała 34-latka w wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych.



Odkryto go po tym, jak policjanci przeszukali 25-latka, podejrzewali że ma przy sobie środki odurzające. Nie pomylili się. Podczas przeszukania policjanci odnaleźli pomieszczenie, w którym znaleźli tytoń. Było tam 25 worków i 13 skrzyń z towarem oraz sprzęt do jego przygotowania.



34-letnia mieszkanka gminy Szczecinek odpowie za naruszenie przepisów ustawy karnej skarbowej. Przed sądem odpowie również 25 - latek, któremu grozi do 3 lat pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających.