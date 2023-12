Naczynie z fragmentem wizerunku Gryfa odnaleziono podczas prac archeologicznych w Mierzynie (gmina Dobra).

Znajdowało się w monumentalnej chacie, która była zamieszkana około 5100 roku przed naszą erą.- Jest to lejek doklejony do dużego naczynia. Na części przy krawędzi naniesiono plastycznie przedstawienie głowy zwierzęcia - niektórzy mówią, że jest to jeż, że łasica, a inni, że ptak. Ja go nazywam gryfem - podkreśla archeolog Marcin Dziewanowski.Naczynie należało do kultury ceramiki wstęgowej rytej - to kultura pierwszych rolników na tych ziemiach.Archeolog Marcin Dziewanowski odkrył w Mierzynie kilka dużych chat sprzed 7 tysięcy lat.