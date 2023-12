Święta i noc sylwestrowa nad morzem. Hotele (prawie) pełne

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] źródło: https://pixabay.com/pl/3865139/Asatira/CC0 - domena publiczna

Święta i Sylwester nad morzem? Czemu nie! Tak zdecydowało wypocząć wielu Polaków. Obłożenie hoteli nad morzem w tym okresie jest niemal 100-procentowe.

Brak wolnych pokoi - w Świnoujściu już dziś możemy mówić o pełnym obłożeniu, zwłaszcza jeśli chodzi o okolice Sylwestra.



- Tydzień sylwestrowy mamy już od dosyć dawna w pełni sprzedany. 29 grudnia do 1 stycznia to obłożenie 100-procentowe. Wolne pokoje pojawiają się, jeżeli ktoś z różnych powodów zrezygnuje - mówi Ewa Banach-Makówka, kierownik biura rezerwacji firmy Pro Est.



Wielu restauratorów już szykuje się na ten szczególnie pracowity czas.



- Zawsze się musimy przygotować, to są stałe terminy kalendarza - powiedział jeden z nich.



Nieco inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o Święta. Choć hotele w tym okresie nie świecą pustkami, to gości jest znacznie mniej.



- Święta Bożego Narodzenia nie cieszą się taką popularnością. Mamy nadzieje, że te wolne miejsca jeszcze się wypełnią - dodaje Ewa Banach-Makówka.



Dodatkowym plusem zachęcającym do wypoczynku nad morzem w okresie świątecznym są ceny pobytu, które teraz są o wiele atrakcyjniejsze, niż latem.