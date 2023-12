Rozszerzenie in vitro w Kołobrzegu

Fot. pixabay.com / RitaE (CC0 domena publiczna)

Kołobrzeg rozszerza miejski program in vitro. Pomimo zapowiedzi przywrócenia rządowego dofinansowania zapłodnienia pozaustrojowego Miasto zamierza kontynuować swoje działania i zwiększyć ich skalę.

Kołobrzeg miejski program leczenia niepłodności metodą pozaustrojową realizuje od stycznia 2020 roku. Od tego czasu wzięło w nim udział 26 par i urodziło się 10 dzieci.



W poniedziałek prezydent miasta zapowiedziała, że program będzie kontynuowany, a w budżecie zabezpieczone zostały pieniądze na przeprowadzenie 20 procedur rocznie. Dodatkowo miasto chce go rozszerzyć o zabezpieczenie płodności na przyszłość poprzez zamrożenie komórek rozrodczych.



- Chcemy dać szansę tym parom, które wskutek przebytych urazów bądź chorób mogą utracić płodność. Osoba dorosła albo osoba z opiekunem prawnym będzie zgłaszała się do realizatora celem zabezpieczenia, bo istnieje ryzyko, że może ona utracić płodność - powiedziała prezydent Anna Mieczkowska.



Projekt uchwały w tej sprawie trafi na najbliższą sesję Rady Miasta. Miejscowe władze zaznaczają, że będą realizowały program do czasy przywrócenia finansowania in vitro przez państwo.