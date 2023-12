Ktoś z premedytacją przebija opony na szczecińskim Niebuszewie.

Dziś ofiarą wandali padły pojazdy przy ulicy Niemierzyńskiej, naprzeciwko Technoparku. Mieszkańcy mówią, że to nie pierwszy tego typu przypadek.- Mi przebili jedną, ale wiem, ze innym dwie przebito. - Słyszałem, że na Barnima ostatnio też były przebite. - Celowo. Myślę, ze komuś to nie odpowiada, że za blisko pasów. - Nie jest to fajny prezent przed świętami. - Tu nie chodzi o to jak są zaparkowane, ale o to, że są chuligani - mówili mieszkańcy Niebuszewa.Podobne zdarzenie miało miejsce kilka dni temu na ul. Barnima i Słowackiego.