Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

To ma być największa inwestycja ostatnich lat w Mieszkowicach.

Chodzi o podłączenie całej, skanalizowanej już gminy do istniejącej, ale wymagającej rozbudowy oczyszczalni ścieków - mówi burmistrz Andrzej Salwa.



- Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków. Dostaliśmy z Polskiego Ładu 8 mln. Czekamy na inne programy, ażeby taki montaż finansowy przeprowadzić. W 100 proc jesteśmy skanalizować, po modernizacji ta oczyszczalnia ścieków będzie wystarczająca, aby przyjąć ścieki z całej gminy - podkreśla Salwa.



Roczny budżet gminy Mieszkowice, to około 50 milionów złotych. Koszt planowanej w przyszłym roku inwestycji, to prawie 30 milionów złotych.