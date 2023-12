Parkingowy armagedon przy Unii Lubelskiej. Radni w kropce

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Co zrobić z problemem pacjentów szpitala przy Unii Lubelskiej, którzy nie mają gdzie zaparkować? Nad tym zastanawiali się miejscy radni komisji zdrowia.

Szpital Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczął wielką rozbudowę, za 800 milionów - ale to oznacza zajęcie większości terenu dotychczasowego, miejskiego parkingu. Do dyspozycji kierowców w zamian jest niespełna 300 miejsc nieopodal szkoły przy ulicy Litewskiej.



Obecnie sytuacja jest bardzo trudna - mówił zastępca komendanta szczecińskiej Straży Miejskiej Marek Sateja: - Od czasu, gdy ten parking został zamknięty przy Unii Lubelskiej codziennie jest tam na miejscu patrol. Mamy już 357 interwencji, odhodowanych 7 pojazdów. 16 dyspozycji wydanych, pouczeń 57 oraz sankcji karnych - 118. Jest to bardzo dużo...



Kanclerz PUM-u Krzysztof Goralski zwracał uwagę, że wspólnie z miastem wypracowano rozwiązanie z tymczasowym parkingiem przy ulicy Litewskiej. Przyznał, że problemy z parkowaniem, przy samym szpitalu skończą się pewnie po zakończeniu inwestycji.



- Nie ukrywam, że sytuacja może być taka, że w kolejnych etapach wszystkie te miejsca zostaną wyłączone. W planach jest również podkop pod ulicą Unii Lubelskiej, żeby skomunikować ten główny budynek ze szpitalem - dodał Goralski.



Pod nowym budynkiem szpitala przy Unii Lubelskiej będzie podziemny parking na 600 miejsc, koniec inwestycji to rok 2026. Przewodniczący komisji zdrowia poinformował, że podejmie kolejne kroki, aby wypracować jakieś rozwiązanie dla pacjentów i ich rodzin, przyjeżdżających do szpitala samochodami.