Rada Miasta dziś debatuje o budżecie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będą radzić o przyszłorocznych wydatkach miasta zaplanowanych przez prezydenta i popierającą go większość. Dziś sesja budżetowa szczecińskiej Rady Miasta.

Jak czytamy w dokumencie przedstawionym przez Piotra Krzystka, dochody są określone na ponad 3 miliardy 700 milionów złotych - to o prawie 700 milionów więcej niż w roku ubiegłym. A wydatki to 3 miliardy 600 milionów - z czego 600 na inwestycje. W porównaniu do 2023 roku to o 300 milionów więcej.



Poza tym - między innymi - radni zdecydują o losie filii przedszkola dotychczas mieszczącej się w Domu Kultury Skolwin. Instytucja będzie remontowana - a po zakończeniu prac, według propozycji miasta, dzieci nie wrócą w to samo miejsce, a do punktu przedszkolnego w szkole na Skolwinie. Przeciwko temu rozwiązaniu protestują rodzice przedszkolaków.