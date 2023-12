Kolędowanie i warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie w RS [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Grają, śpiewają i tańczą, ale przede wszystkim spełniają marzenia i realizują pasje.

Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie przygotowuje się do niedzielnych warsztatów w Studio S1 Radia Szczecin i wspólnego kolędowania.



Od godziny 9:30 - 11:00 w niedzielę (17 grudnia) odbędą się darmowe warsztaty wokalne przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym. Będzie można poznać kulturę i zwyczaje bożonarodzeniowe, instrumenty muzyczne z różnych regionów kraju i usłyszeć ich brzmienie. To dobra okazja do nauki kolęd i wspólnego śpiewania.



O godzinie 13:00 Koncert Kolęd i Pastorałek. A wybrzmią najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, zarówno te najbardziej znane, jak i wyszukane - z różnorodnych regionów etnograficznych Polski.



Bilety na to wydarzenie dostępne są na stronie www.kupbilecik.pl.