Od beletrystki do książek naukowych. Kiermasz w Książnicy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kiermasz książek za złotówkę trwa w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Przy głównym wejściu wystawione są różnego rodzaju publikacje.

Cały czas uzupełniamy ofertę - mówi Marlena Mateńko. - Są książeczki dla dzieci, jest beletrystyka. Jest trochę książek naukowych. Słowniki, encyklopedie. Oczywiście starsze wydania. Nie są to książki najnowsze, ale tematyka jest naprawdę różnorodna.



Sporo osób odwiedza kiermasz, po książki przyszła także ukraińska rodzina. - Przeczytaliśmy w gazecie, że odbędzie się kiermasz. Szukamy czegoś do poczytania. Żona coś znalazła dla córki i dla siebie. Są bardzo ciekawe książki - mówiła rodzina.



Kiermasz potrwa do 15 grudnia.