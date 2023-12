W trakcie ucieczki, o podwiezienie poprosił... policjanta

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Uciekał przed policjantami, o podwiezienie poprosił policjanta po służbie. To 29-latek, który spowodował kolizję w centrum Szczecina.

Mieszkaniec powiatu łobeskiego porzucił samochód i uciekał pieszo. Policjant po służbie zauważył na ulicy biegnącego mężczyznę, który dziwnie się zachowywał. W pewnym momencie podbiegł on do policjanta i poprosił o podwiezienie.



Gdy z oddali dobiegły krzyki, że to uciekający pijany kierowca, mężczyzna ruszył biegiem przed siebie, w pościg za nim rzucił się policjant i zatrzymał go. Dołączył do niego również patrol policji.



Jak się okazało, mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności.