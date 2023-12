Covid znów w natarciu

Rośnie liczba zakażeń Covid-19 - we wtorek w Zachodniopomorskiem odnotowano 310 nowych przypadków.

Jak oceniają specjaliści są to jednak niedoszacowane wyniki, ponieważ wiele osób z objawami infekcji wirusowej nie testuje się.Sytuacja w szpitalach w regionie jest dobra. Część z nich z powodu sezonu infekcyjnego wprowadza zakaz odwiedzin.- U nas jest mobilny zespół, który działa. W związku z tym, patrząc na to jakie żniwo zbiera wirus wśród pacjentów to ja chcę moim pracownikom podziękować, że dają radę. Pacjentów covidowych mieliśmy - jako szpital nie-covidowy - niejednokrotnie więcej, niż szpitale dedykowane do walki z covidem - mówi Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.W Polsce można się już zaszczepić nową szczepionką przeciwko Covid-19. Na szczepienie zapisało się już ponad 120 tysięcy osób.