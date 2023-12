Budżet Szczecina na rok 2024 "klepnięty"

Plan wydatków miasta na 2024 rok przyjęty - radni współrządzący miastem z Koalicji Samorządowej prezydenta Piotra Krzystka oraz Koalicja Obywatelska uchwalili budżet Szczecina na najbliższe 12 miesięcy.

Opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości w większości wstrzymał się od głosowania.Szef klubu KO, Łukasz Tyszler nawiązywał do zmiany władzy w Warszawie - radny liczy na większe finanse dla samorządów z centrali, co nie jest pewne.- Nie wiemy, czy możemy liczyć na dodatkowe fundusze, pewne zmiany, które spowodują, że nasz budżet będzie lepiej wyglądał po stronie przychodów. Oby tak było - wierzy Łukasz Tyszler.Marcin Pawlicki z PiS mówił, że to budżet "patykiem po piasku pisany" w oczekiwaniu na pieniądze z Warszawy - na przykład na zapowiadane podwyżki.- 30 proc. podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników ze sfery oświatowej od 1 stycznia... Nie ma tego odbicia. A w tym budżecie powinno się to znaleźć - podkreślił Marcin Pawlicki.Koalicję Samorządową reprezentował szef klubu Mirosław Żylik, który wskazywał, że to "budżet przejściowy zmiany podejścia nowego rządu do samorządów".- Do filozofii silnych, niezależnych, dobrze i sprawiedliwie finansowanych samorządów terytorialnych - powiedział Mirosław Żylik.W przyjętym budżecie dochody określono na ponad 3 miliardy 700 milionów złotych, a wydatki na 3 miliardy 600 milionów.