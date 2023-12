Kino w SCK w Stargardzie doczekało się remontu [ZDJĘCIA]

Prowadzone prace nie oznaczają zamknięcia kina. Seanse zostały przeniesione do małej sali, sąsiadującej z kinowo-teatralną. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Prowadzone prace nie oznaczają zamknięcia kina. Seanse zostały przeniesione do małej sali, sąsiadującej z kinowo-teatralną. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Prowadzone prace nie oznaczają zamknięcia kina. Seanse zostały przeniesione do małej sali, sąsiadującej z kinowo-teatralną. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Prowadzone prace nie oznaczają zamknięcia kina. Seanse zostały przeniesione do małej sali, sąsiadującej z kinowo-teatralną. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Modernizację sali kinowo-teatralnej rozpoczęto w Stargardzkim Centrum Kultury. Od blisko 18 lat było to miejsce imprez, koncertów i seansów.

Realizowaną przez Miasto inwestycję o wartości 450 tys. zł dofinansował w połowie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resztę kosztów pokrywa Miasto.



Ekipy budowlane zamontują przede wszystkim nowe fotele na widowni. Jak informuje Maciej Dura-Pomarański z SCK, stare są do nabycia za 100 złotych.



- Myślę, że to jest niezwykła pamiątka, zainteresowanych nie brakuje, mamy już pierwsze rezerwacje. Poprawę komfortu odczują nie tylko uczestnicy koncertów, spektakli czy widzowie, ale także artyści występujący w naszym mieście. Wszystko powinno być gotowe już na początku nowego roku. Po blisko dwóch dekadach ta inwestycja jest potrzebna - zaznaczył.



Anna Kordykiewicz, zarządzająca kinem SCK przyznaje, że zakres wykonywanych prac jest bogaty.



- Na parterze wymienionych zostanie 215 foteli, będą bardziej wygodne i komfortowe. Zamontowane zostaną podświetlane krawędzie stopni dla większego bezpieczeństwa odwiedzających nas widzów - podkreśliła.



