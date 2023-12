Unikat w Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

źródło: Muzeum Obrony Wybrzeża Świnoujście

Jedyny w Polsce egzemplarz militarnego zabytku znalazł się w Świnoujściu. Jego pozyskanie do Muzeum Obrony Wybrzeża nie było proste. Muzealnicy ścigali się z pasjonatami historii z Niemiec.

Piotr Piwowarczyk ze świnoujskiego MOW uważa, że w kolekcji artylerii to niemal obowiązkowy eksponat. Jego pozyskanie nie było łatwe, a do Świnoujścia przyjechał z Węgier.



- Parę dni temu byliśmy właśnie w Budapeszcie po to, aby pozyskać bardzo cenny eksponat. Pośpiech był wskazany, bo po ten cenny eksponat wybierali się muzealnicy z Niemiec. W magicznej skrzyni znajduje się Kleinkanone, czyli nic innego jak trenażer artyleryjski do strzelania na krótkim zasięgu. - powiedział.



Kleinkanone jest najnowszym unikatem muzeum. W całej Europie podobnych jest niewiele.



- Stan tego urządzenia jest naprawdę bardzo dobry. Wszystkie mechanizmy przeszły generalny remont. W kolekcji naszego muzeum mamy już kilka elementów od Kleinkanone; mamy między innymi lufę pozyskaną z okolic Poznania i trochę niesprawnej amunicji - dodał.



By ten zabytek obejrzeć warto wybrać się do Muzeum Obrony Wybrzeża przy Forcie Gerharda w Świnoujściu.