Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kradł w mieszkaniach, sklepach i lokalach gastronomicznych. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Wszystko działo się nad morzem: w Kołczewie, Międzyzdrojach i Dziwnowie.



Łupem przestępcy padło mienie o wartości ponad 120 tysięcy zł. Kradł pieniądze, laptopy i telefony.



Policja w sprawie zatrzymała 39-letniego mężczyznę. Trafił do aresztu. Przyznał się do winy. Jak zeznał - dwóch z zarzucanych czynów dopuścił się wraz z inną osobą.



Podejrzany był już wielokrotnie karany. Grozi mu do 15 lat więzienia.