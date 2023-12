Platan klonolistny, świerk serbski, sosna czarna czy grujecznik japoński - takie drzewa sadzone są przy Jeziorku Słonecznym w Szczecinie.

To tak zwane nasadzenia kompensacyjne, za wycięcie drzew w innym miejscu. W tym wypadku chodzi o ubytki przy budowie nowego miejskiego parkingu przy stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Załomiu.



Przy Jeziorku Słonecznym pojawią się łącznie 24 nowe drzewa, różnych gatunków. Mają one wysokości od 2,5 do 3 metrów.