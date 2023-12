Karp jeszcze smaczniejszy? Szczeciński naukowiec prowadzi badania

Fot. pixabay.com / Capri23auto (CC0 domena publiczna)

Karp wigilijny - z zachodniopomorskich stawów - ma być jeszcze smaczniejszy. Naukowiec szczecińskiego ZUT-u prowadzi badania nad poprawą stanu wody w stawach w gospodarstwie karpiowym.

- To pierwszy taki program w Polsce - mówi rzeczniczka ZUT-u Emilia Kujawa. - Doktor inżynier Piotr Eliasik wziął pod lupę środowisko ryb w stawach w zachodniopomorskim Malińcu. Naukowiec opracuje podstawę do stworzenia optymalnego środowiska życia karpi na wszystkich etapach produkcji.



Badania potrwają do maja przyszłego roku. Naukowiec otrzymał na nie grant w wysokości prawie 50 tysięcy złotych.