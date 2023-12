Marszałek przed bramą Stoczni: Gorzkie wydarzenia w historii Polski [ZDJĘCIA]

To są gorzkie wydarzenia w historii Polski - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego.

13 grudnia mija 42. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Przed bramą Stoczni Szczecińskiej członkowie szczecińskiej Platformy Obywatelskiej złożyli kwiaty, aby oddać hołd ofiarom Stanu Wojennego.- Ten dzień dla każdego z nas wyglądał inaczej - mówił marszałek Olgierd Geblewicz. - Oglądałem go z perspektywy dziecka. Moi starsi koledzy mieli swoje doświadczenia w tym dniu i gorzką lekcję, jak okrutny potrafi być system komunistyczny. Musimy pamiętać, że wolność nie została nam dana, ale została nam wywalczona i wielki hołd i szacunek tym wszystkim, którzy o to walczyli.- Ubolewam nad tym, że takie rocznice od lat zamiast łączyć dzielą - dodał Geblewicz. - Miejmy nadzieję, że to będzie się zmieniało w nowej rzeczywistości. Warto pielęgnować wszystkie historyczne kroki milowe w Polsce po to, żeby pamiętać, że wolność polska nie przyszła sama, tylko była efektem determinacji, naprawdę silnej walki i poświęceń bardzo wielu osób.Stan wojenny trwał formalnie 586 dni - zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Winnych większości przestępstw nie udało się ukarać. Dotąd udało się ustalić śmierć 56 osób, internowano 10 tysięcy.